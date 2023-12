Nicht Heuer Fernandes: HSV-Ersatztorwart rückt in den Fokus

Beim Derby stand Daniel Heuer Fernandes mit seinem kuriosen Eigentor, aber auch einigen starken Paraden im Mittelpunkt. Er wurde letztlich nach dem 2:2 von den Fans aufmunternd gefeiert. Doch am Mittwoch gehört die große Bühne einem anderen HSV-Keeper.

Matheo Raab ist diese Saison der Pokal-Torhüter der Hamburger. In der zweiten Runde in Bielefeld (5:4 n.E.) war er zum Man of the Match gewählt worden.

HSV: Matheo Raab spielt im DFB-Pokal gegen Hertha BSC

Nun ist der Torhüter bereit für das Spiel bei Hertha BSC in Berlin (20.45 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). „Pokalspiele sind für mich etwas ganz Besonderes“, sagt Raab, der sich in der Hauptstadt auf eine „bezaubernde Atmosphäre“ freut.

Auf dem Platz will er das nächste Kapitel in seinem Cup-Märchen schreiben. Auch auf ein mögliches Elfmeterschießen wird Raab wieder vorbereitet sein.