Neues HSV-Trikot ist fertig – Gerüchte über Ausrüsterwechsel nicht heiß

Wie sehen die HSV-Trikots für die neue Saison aus? Es ist eine vor allem für viele Fans immer wieder spannende Frage. Die MOPO weiß, lange müssen sich die Anhänger nicht mehr gedulden. Die neuen HSV-Hemden sind weitestgehend fertig.

Mitte vergangener Wochen gab es bereits einen kleinen versteckten Hinweis. Der neue HSV-Trikotsponsor HanseMerkur gab bekannt, dass das Firmen-Logo auf den HSV-Trikots künftig nicht in den Unternehmenshauptfarben grün-weiß, sondern in schwarz zu sehen sein wird. Ein kleiner Ausschnitt der neuen Trikots wurde dabei bereits gezeigt.

So zeigt sich der neue Hauptsponsor HanseMerkur auf den HSV-Trikots.

Mehr gab es noch nicht zu sehen. Doch das soll sich nun bald ändern. Am Freitag wurden letzte Beflockungs-Fragen geklärt. Nun ist alles fertig. Gut möglich, dass die neuen weißen Heimtrikots direkt zum Start in die Saisoneröffnung am 20. Juni präsentiert werden. Als Alternativ-Termine werden das erste Testspiel oder das erste Heimspiel genannt.

Einige Gerüchte gab es zuletzt, dass der HSV einen Ausrüsterwechsel plant. Demnach soll es Gedankenspiele geben, dass „Castore“ den langjährigen HSV-Partner „Adidas“ ablösen könnte. Heiß ist das Thema nach MOPO-Informationen jedoch nicht. Der HSV-Vertrag mit Adidas läuft noch bis 2024. Auch eine Verlängerung ist durchaus möglich.