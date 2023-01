Neuer Walter-Vertrag beim HSV: Darum zieht sich seine Verlängerung noch hin

Ab Montag ist er wieder voll in seinem Element, dann bittet Tim Walter seine Profis zum Trainingsauftakt im neuen Jahr. Die Gerüchte um das angebliche Interesse des englischen Championship-Klubs Norwich City schwappten zwar auch zügig zum HSV herüber. Nervös wird im Volkspark aber niemand. Noch vor dem Rückrunden-Start gegen Braunschweig (29.1.) soll der Trainer seinen Vertrag um zwei Jahre verlängern. Doch ein wenig zieht sich die Nummer wohl noch.

Wann unterschreibt Walter seinen Kontrakt? Ursprünglich hofften die Offiziellen, rund um den Trainingsstart alles eintüten zu können. Daraus wird nach MOPO-Informationen allerdings nichts, eine Verkündung noch in dieser Woche wird intern so gut wie ausgeschlossen. Zumal auch der Aufsichtsrat noch sein Okay zu Walters neuem Arbeitspapier geben muss.

Das aber dürfte nur eine reine Formalie sein. Bereits im Zuge der kürzlich durchgeführten Verlängerung mit Sportvorstand Jonas Boldt (bis 2025) wurde intern glasklar kommuniziert, dass es auch mit Walter weitergehen soll. Daran hat sich nichts geändert.

Und Norwich? Beim HSV sieht man es eher als Auszeichnung, würde der Coach bei anderen Klubs tatsächlich Begehrlichkeiten wecken. Doch die Chance, den HSV nach dem möglichen Aufstieg in der Bundesliga trainieren zu können, übt fraglos einen größeren Reiz aus als ein Wechsel in Englands Zweite Liga.