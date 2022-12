Saisonübergreifend hat der HSV elf der vergangenen 13 Liga-Spiele gewonnen. 18 Punkte nach acht Spielen sind gleichbedeutend mit dem besten Saisonstart der Hamburger in Liga zwei. Sportlich läuft aktuell vieles in die richtige Richtung. Auf einen neuen Vertrag muss Trainer Tim Walter trotzdem noch warten. Das sind die Gründe.

Saisonübergreifend hat der HSV elf der vergangenen 13 Liga-Spiele gewonnen. 18 Punkte nach acht Spielen sind gleichbedeutend mit dem besten Saisonstart der Hamburger in Liga zwei. Sportlich läuft aktuell vieles in die richtige Richtung. Auf einen neuen Vertrag muss Trainer Tim Walter trotzdem noch warten.

„Man sieht, was sich in Hamburg entwickelt. Wir gehen unseren Weg weiter. Und der ist noch nicht zu Ende“, sagte Walter am Freitagabend nach dem 3:2-Erfolg in Kiel. Klar ist: In dieser Saison soll der Weg des HSV endlich zurück in die Erste Liga führen. Für dieses Ziel wurde der Kader im Sommer ordentlich verstärkt, gleichzeitig bekamen der Trainer und die sportliche Führung um Sportvorstand Jonas Boldt das Vertrauen ausgesprochen.

Vertrag von HSV-Trainer Tim Walter läuft aus

Ursprünglich gab es sogar Gedankenspiele, die zum Saisonende auslaufenden Verträge mit Walter und Boldt noch vor der Saison zu verlängern. Letztlich entschied sich der Aufsichtsrat aber dazu, die weitere Entwicklung erst mal abzuwarten und erst im November konkret über die Zukunft einzelner Personen zu sprechen.

Geändert hat sich an der Marschroute grundsätzlich nichts. Geht es nach Boldt, sollte es gerade beim Punkt neuer Vertrag für den Trainer aber schon etwas schneller gehen. Denn für Boldt ist die Entscheidung, dass es mit Walter als Trainer beim HSV weiter in die Zukunft gehen soll, längst gefallen.

Boldt ist für schnelle Entscheidung im Fall Walter

„Ich kann immer nur sagen, dass er eine hervorragende Arbeit macht. Wenn man sieht, wie insbesondere die Fans hinter ihm stehen und sich damit identifizieren können und er sich mit dem Verein identifiziert, dann ist das ein sehr gutes Zeichen“, sagte Boldt am Wochenende. Auf die Frage, ob er beim Thema neuer Trainervertrag eine gewisse Dringlichkeit sehe, antwortete er: „Von meiner Seite schon. Aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht alleine treffe. Da gibt es gewisse Gremien. Da wird es dann auch den Austausch geben.“ Und weiter: „Man muss das nicht bis zum Ende der Saison ziehen, um abzuwarten, ob du aufsteigst oder nicht. Entweder hast du eine Überzeugung oder du hast sie nicht. Wenn du Fakten schaffst, dann sorgst du für mehr Vertrauen, mehr Stabilität.”

Ein klares Plädoyer für eine zügige Vertragsverlängerung mit Walter. Dass es dazu auch kommen wird, ist allerdings eher fraglich. Geplant sind die konkreten Gespräche des Aufsichtsrats mit der sportlichen Führung weiterhin erst in der WM-Pause im November. Dann soll es auch um die Zukunft von Boldt gehen. Diese, das haben die vergangenen Monate gezeigt, ist eng mit der von Walter verknüpft.

Walter soll bei Aufsichtsratssitzung dabei sein

Ist es auch möglich, dass eine Entscheidung über den neuen Walter-Vertrag schon vor der WM-Pause getroffen wird? Komplett auszuschließen ist das nicht. Der Coach soll in einer der kommenden Sitzungen des Aufsichtsrats dabei sein. Dann wird womöglich auch über seine Zukunft gesprochen.

Sollte dem Aufsichtsrat zudem schon vor dem November ein fertiges Konzept mit einer Vertragsverlängerung für Walter vorgelegt werden, wird man sich auch konkreten Gesprächen etwas früher als geplant sicherlich nicht verweigern. Weiterhin Erfolg und ein bisschen Geduld sollte der Trainer aber auf jeden Fall noch haben.