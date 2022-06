Neuer Vertrag für HSV-Trainer Walter: Daran hakt es noch

Die Sachlage ist klar. Tim Walter (46) will beim HSV verlängern, der HSV will mit Walter verlängern. Und das möglichst noch vor dem Saisonstart am 17. Juli bei Eintracht Braunschweig. Das machte Sportvorstand Jonas Boldt (40) mehrfach deutlich.

Woran aber hakt es noch? „Wir haben darüber geredet, aber letztendlich ist noch nichts spruchreif, nichts Konkretes bei mir eingegangen“, erklärte Walter. Ein weiterer Grund: Der HSV-Trainer knüpft seine Zukunft eng an die von Boldt. Der Vertrag des Sportvorstands läuft – wie Walters – 2023 aus.

„Wir harmonieren extrem gut. Deswegen denke ich, dass da noch ein paar Gespräche vonnöten sind“, sagte der Trainer, der auch in sportlich schwierigen Phasen stets das volle Vertrauen des Vorstands bekam.

Der Aufsichtsrat hatte in Person von Marcell Jansen (36) Boldt zuletzt mehrfach eine Verlängerung in Aussicht gestellt, konkret ist es aber auch dort noch nicht geworden. Gut möglich, dass ein Domino-Effekt entsteht. Der gemeinsame sportliche Weg soll weitergehen.