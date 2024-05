Neuer Job für Ex-HSV-Coach? Das ist dran an den Walter-Gerüchten in England

Exakt 965 Tage war Tim Walter beim HSV als Trainer im Amt, bevor er Mitte Februar freigestellt wurde. Sportlich aufwärts ging es für die Hamburger nach der Entscheidung nicht. Unter Nachfolger Steffen Baumgart gab es zwar weniger Gegentore, aber auch weniger Punkte. Das Ergebnis: Der HSV spielt auch in der nächsten Saison Zweite Liga. Spätestens dann will auch Tim Walter wieder arbeiten. Zuletzt wurde der 48-Jährige immer wieder mit dem englischen Zweitligisten Hull City in Verbindung gebracht. Die MOPO sagt, was an dem Gerücht dran ist.

Den Aufstieg in die Premier League hat Hull City in dieser Saison verpasst. In der kommenden Spielzeit will der Klub, der rund 250 Kilometer nördlich von London liegt, neu angreifen. Dazu gehört auch ein neuer Trainer. Dieser soll Tim Walter heißen. Er gilt als Top-Kandidat. Teilweise ist in englischen Medien sogar schon zu lesen, dass der ehemalige HSV-Trainer noch in dieser Woche auf der Insel vorgestellt werden soll.

Noch steht Tim Walter beim HSV unter Vertrag

Ganz so weit ist es nach MOPO-Informationen noch nicht. Richtig ist, dass Hull City Walter als neuen Trainer haben möchte und es auch bereits konkrete Gespräche gab. Gefallen ist die Entscheidung aber noch nicht. Daran wird sich wahrscheinlich auch in dieser Woche nichts ändern. Denn möglicherweise will der Ex-HSV-Coach zuvor auch noch ein paar andere Optionen überprüfen.

Fakt ist: Noch steht Walter beim HSV unter Vertrag. Im Volkspark läuft sein Arbeitspapier bis zum 30. Juni. Eine vorzeitige Vertragsauflösung war bislang kein Thema, dabei soll es wohl auch bleiben.

Für Walter bedeutet das, dass er offiziell erst am 1. Juli bei einem neuen Klub anfangen kann. Das will er auch machen. Ob es am Ende dann wirklich Hull City wird, ist allerdings noch nicht entschieden.