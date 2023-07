Vor einem Jahr beendete er seine Profi-Karriere, nun hat ein ehemaliger HSV-Profi (89 Pflichtspiele von 2014 bis 2017) ein neues Betätigungsfeld gefunden. Der inzwischen 33-Jährige heuerte bei der Agentur „B360“ an – und ist jetzt Spielerberater.

Vor einem Jahr beendete Matthias Ostrzolek seine Profi-Karriere, nun hat der Ex-HSV-Profi (89 Pflichtspiele von 2014 bis 2017) ein neues Betätigungsfeld gefunden. Der 33-Jährige heuerte bei der Agentur „B360“ an und ist jetzt Spielerberater.

„Ich habe in meiner Karriere einiges erlebt und mit Beratern sowohl gute wie auch schlechte Erfahrungen gemacht“, sagte Ostrzolek der MOPO. „Nun möchte ich, meine Erfahrungen weitergeben und Spielern auf ihrem Weg helfen zu können.“

Ostrzolek kickt als Spieler-Trainer in der Bayernliga

An Arbeit wird es ihm dabei nicht mangeln. 64 Spieler und sechs Trainer arbeiten mit der Agentur zusammen, die ihren Hauptsitz in Berlin hat. Insbesondere in den Jugendabteilungen von Hertha BSC und Union Berlin ist Ostrzoleks neuer Arbeitgeber bestens vernetzt.

So ganz will der Ex-Profi mit dem Kicken aber noch nicht aufhören. Ostrzolek ist spielender Co-Trainer bei Bayernligist Schwaben Augsburg (fünfte Liga) und arbeitet an seiner B-Lizenz.

Künftig könnte ihn sein Weg dann auch wieder in den Volkspark führen – als Berater.