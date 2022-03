Neuer Job als Trainer: HSV-Legende van der Vaart soll dänischen Klub retten

Zwischen August und November 2018 hatte er zum Abschluss seiner aktiven Laufbahn noch einmal drei Monate dort gekickt, zuletzt agierte er als Co-Trainer – und nun hat Rafael van der Vaart einen anderen Job bei Esbjerg fB. Die HSV-Legende wird geteilter Interimstrainer beim dänischen Zweitligisten.

Das gab der Klub am Mittwoch bekannt, nachdem zuvor der deutsche Cheftrainer Roland Vrabec beurlaubt worden war. Van der Vaart übernimmt dessen Aufgaben zusammen mit dem anderen bisherigen Co-Trainer Michael Kryger, bis Esbjerg einen Nachfolger als Chefcoach gefunden hat.

Ex-HSV-Profi van der Vaart wird Trainer bei Esbjerg fB

Der 39-Jährige lebt schon seit längerem in in Dänemark, da seine Lebensgefährtin Estavana Polman in Deutschlands Nachbarland als Handball-Profi aktiv ist. Zudem hatte van der Vaart vor seinem Karriere-Ausklang in Esbjerg zwischen 2016 und 2018 auch schon zwei Jahre für den FC Midtjylland gespielt, gegen den der HSV jüngst ein Testspiel bestritt – und deutlich verlor.

Nach seiner zweiten Vertragslaufzeit in Hamburg (2012 bis 2015) hatte er als Profi zwischenzeitlich nur noch einen einjährigen Zwischenstop beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla eingelegt, bevor es nach Dänemark ging. Seit August vergangenen Jahres war der holländische Ex-Mittelfeldstar dann als Co-Trainer bei seinem letzten Profi-Verein angestellt – und soll den auf Rang neun von zwölf liegenden Klub nun an vorderster Front stabilisieren.

Zuletzt verlor Esbjerg dreimal in Folge – und hat damit nur noch theoretische Chancen, die Aufstiegsrunde der zweiten Liga zu erreichen. Gelingt mit Kryger und dem Ex-Hamburger van der Vaart (66 Tore in insgesamt 199 Spielen für den HSV) nun die Wende?