Neuer HSV-Boss: Boldt-Nachfolger Kuntz muss die Baumgart-Frage klären

Der deutsche EM-Held von 1996 soll den HSV in die Bundesliga führen: Als Nachfolger von Jonas Boldt hat Stefan Kuntz einen Berg Arbeit vor sich. Der neue Sportvorstand muss vor allem die Trainerfrage zügig klären: Bleibt Steffen Baumgart Coach des HSV?

Nachdem der HSV seine Verpflichtung am Dienstagnachmittag offiziell gemacht hatte, meldete sich Kuntz via Instagram: „Mit großer Begeisterung und voller Energie trete ich die Position des Sportvorstandes beim HSV an“, schrieb der 61-Jährige. „Ich bin unglaublich glücklich, diese neue Herausforderung anzunehmen und Teil eines so renommierten Traditionsvereins wie dem HSV zu werden.“

Stefan Kuntz wird am Donnerstag beim HSV vorgestellt

Vorgestellt im Volkspark wird Kuntz am Donnerstag um 12.30 Uhr auf einer Pressekonferenz mit Michael Papenfuß. „Wir haben unseren sehr detaillierten Analyseprozess abgeschlossen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir einen neuen sportlichen Impuls brauchen und wollen“, erklärte der Aufsichtsratschef zum Bosse-Beben beim HSV. Kuntz komme „aus dem Fußball, hat Management-Erfahrung und wird hier aufgebaute Strukturen und Verantwortlichkeiten finden und soll diese fokussiert weiterentwickeln“.

Kuntz arbeitete bereits als sportlicher Leiter für den VfL Bochum (2006 bis 2008) und war lange Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern (2008 bis 2016). Nach seiner erfolgreichen Zeit als deutscher U21-Trainer (2016 bis 2021) mit zwei EM-Titeln war er zuletzt von 2021 bis 2023 als Nationalcoach der Türkei tätig.

Im Dezember wurde er auch als möglicher Kandidat für die Nachfolge von HSV-Trainer Tim Walter gehandelt. Doch Boldt hielt an Walter zunächst fest – und ersetzte ihn dann im Februar durch Baumgart. Doch auch der neue Coach verpasste den Aufstieg.

Hält Stefan Kuntz an Steffen Baumgart fest?

Kuntz muss nun klären, ob Baumgart, der bleiben will, seinen Vertrag für die kommende Saison erfüllen darf – oder es zu einen kompletten Umbruch kommt. Entsprechende Gepräche sind für den Mittwoch geplant, auch mit Sportdirektor Claus Costa.

Bei Baumgart meldete sich Kuntz bereits am Dienstag, mit der Bitte, sich schnellstmöglich zusammenzusetzen. Die Nummer gilt als ergebnisoffen. Passt die Chemie zwischen den beiden Ex-Profis? Welcher Spielstil schwebt ihnen vor? Und: Haben sie ähnliche Vorstellungen in Bezug auf die Zusammenstellung des Kaders?

Baumgart wünscht sich eine Veränderung des Aufgebots hin zu einer deutlich größeren Auswahl an robusteren Spielern. Von dem Austausch mit Kuntz wird abhängen, ob der Trainer unter dem neuen Sportvorstand eine Zukunft beim HSV haben wird.

Ex-HSV-Boss Boldt mit rührenden Worten bei Instagram

Derweil meldete sich auch Ex-Boss Boldt noch einmal bei Instagram zu Wort, ließ seine Zeit in Hamburg Revue passieren und bedankte sich „für wunderbare Begegnungen, das Miteinander und viele großartige, engagierte Menschen, ob auf der Geschäftsstelle, ob Fans und Partner oder Wegbegleiter“. Das sei, was trotz der Trennung bleibt. „So bin ich nicht nur Mitglied auf Lebenszeit, sondern bleibe dem HSV auch immer verbunden und drücke für die Zukunft die Daumen. HSV – kein Verein wird je so sein!“

Boldt erwähnte auch die gestiegenen Mitgliederzahl und die bemerkenswert große Auswärtsunterstützung der Fans, die Relegationsspiele sowie Derbysiege. „Was uns dennoch nicht gelungen ist, ist der Aufstieg. Das ärgert mich extrem, weil es der Club und vor allem die Menschen, die für ihn arbeiten, ihn unermüdlich supporten, auf verschiedenste Art unterstützen und vor allem leben, es einfach verdient hätten“, schrieb er.

Boldt war 2019 nach Hamburg gekommen. In seiner Amtszeit wurde der Aufstieg in die Bundesliga fünfmal verpasst, zuletzt in der gerade abgelaufenen Saison mit Platz vier. Insgesamt scheiterte der HSV sechsmal beim Versuch, in die deutsche Beletage zurückzukehren. Beim siebten Mal soll es klappen – mit Stefan Kuntz.