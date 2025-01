Neue Weltrangliste ist da! Hier zählt der HSV noch immer zu den Top-Vereinen

Ob es im siebten Anlauf endlich mit der langersehnten Rückkehr in die Bundesliga klappt, wissen nur die Sterne. Faktisch belegt aber ist, dass der HSV zumindest in einem Punkt auch weiterhin zur Weltklasse zählt.

Auch an Silvester standen noch Partien in diversen Ligen der Welt auf dem Programm. Doch auch diese Spiele änderten nichts mehr an den Spitzenpositionen im weltweiten Zuschauer-Ranking. Erfreulich für den HSV: Mit im Schnitt 55.798 Fans pro Heimspiel schloss er das Jahr 2024 auf Rang 19 ab.

River Plate führt das weltweite Zuschauer-Ranking an

In Europa rangiert der HSV sogar auf Platz 17, im weltweiten Ranking aber stehen noch zwei Klubs aus Buenos Aires vor den Hamburgern. River Plate ist sogar der größte Zuschauermagnet auf dem Planeten, führt die Tabelle mit einem Schnitt von 84.025 Fans vor Borussia Dortmund (81.365) und dem FC Bayern (75.000) an. Rivers Lokalrivale Boca Juniors (57.200) steht auf Platz 18, direkt vor dem HSV.

In Deutschland zählen die Hamburger auch in dieser Serie zu den Top sechs. Neben dem BVB und den Bayern rangieren auch Schalke (Zwölfter im Welt-Ranking/61.262 Fans pro Spiel), der VfB Stuttgart (16./59.250) und Eintracht Frankfurt (17./57.729) vor dem HSV.

Die Top 25 des Welt-Fußballs im Überblick: