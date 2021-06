Neue Verträge!: Zwei HSV-Profis stehen kurz vor der Unterschrift

Bei dem einen wurde die Kappe schon vom Stift gezogen, beim anderen dauert es wohl noch einen Tick länger. Dennoch spricht alles dafür, dass der HSV in Kürze zwei Profi-Verträge verlängern wird. Nicht nur bei Tom Mickel sondern auch bei Stephan Ambrosius deutet sich die Entscheidung an.

Darüber, dass Mickel beim HSV bleiben wird, herrscht Klarheit (die MOPO berichtete). Unterzeichnet werden dürfte das neue Arbeitspapier des Ersatzkeepers in dieser Woche.

HSV-Profis Stephen Ambrosius und Tom Mickel kurz vor Vertrags-Verlängerung

Mickel soll einen Zweijahresvertrag mit möglicher Option erhalten und danach weiter beim HSV arbeiten.

In welcher Funktion ist noch offen. Der 31-Jährige wird verschiedene Abteilungen des Klubs durchlaufen und sich selbst ein Bild machen.

Ambrosius und der HSV rauchten die Friedenspfeife



Auch bei Ambrosius (21) ist die Einigung in Reichweite. Nachdem sein Berater Nochi Hamasor sich mehrfach forsch äußerte und den HSV damit verärgerte, wurde die Friedenspfeife geraucht. Grundsätzlich wartet der HSV nur noch auf das Okay der Ambrosius-Seite.

Allerdings: Bis der neue Kontrakt, der über vier Jahre laufen soll, nicht unterschrieben ist, halten sie im Volkspark den Ball flach. Mittlerweile aber spricht nahezu alles dafür, dass es klappt.

