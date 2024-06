Neue Marktwerte: Verluste für den halben HSV-Kader – nur zwei gewinnen hinzu

Wieder nix! Auch im sechsten Zweitliga-Jahr in Folge verpasste der HSV den Aufstieg in die Bundesliga. Entsprechend ernüchternd fällt die Ausbeute der Rothosen beim jüngsten Marktwert-Update des Fußballportals „transfermarkt.de“ aus: Nur zwei Hamburger konnten ein Plus verzeichnen, während gleich 15 Profis abbauten.

Die Geschichte der Marktwert-Profiteure ist entsprechend schnell erzählt: Nur Miro Muheim, als einer der wenigen beim HSV über nahezu die gesamte Saison konstant in seinen Leistungen, und Matheo Raab, der sich im Laufe der Rückrunde zum Stammkeeper aufschwang, dürfen sich über ein Wachstum ihres Marktwerts von jeweils 200.000 Euro freuen: Muheim klettert von 1,8 auf zwei Millionen Euro, Raab ist statt zuvor 700.000 nun 900.000 Euro wert.

Vier HSV-Stammspieler rutschen um 500.000 Euro ab

Das war es dann aber auch schon mit den Gewinnern. Stattdessen dominieren die Roten Zahlen, die auch vor einigen etablierten Stammkräften keinen Halt machen: Jean-Luc Dompé (von 2,2 auf zwei Millionen Euro) verlor 200.000 Euro seines Marktwerts, Ludovit Reis (von fünf auf 4,5 Millionen Euro), Ignace van der Brempt (von 3,5 auf drei Millionen Euro), Sebastian Schonlau (von zwei auf 1,5 Millionen Euro) und Jonas Meffert (von 1,5 auf eine Million Euro) bauten jeweils um 500.000 Euro ab.

Hinzu kommen zahlreiche Verluste bei den Reservisten: Stephan Ambrosius (von einer Million auf 900.000 Euro) und Moritz Heyer (von 800.000 auf 700.000 Euro) sanken im Wert um jeweils 100.000 Euro, bei Elijah Krahn (von 500.000 auf 350.000 Euro) beträgt das Minus 150.000 Euro. Um 200.000 Euro bauten Masaya Okugawa (1,7 auf 1,5 Millionen Euro), Daniel Heuer Fernandes (900.000 auf 700.000 Euro), Noah Katterbach (800.000 auf 600.000 Euro) und Levin Öztunali (700.000 auf 500.000 Euro) ab, bei Guilherme Ramos (von 1,2 Millionen auf 900.000 Euro) und William Mikelbrencis (eine Million auf 700.000 Euro) sind es 300.000 und bei Andras Nemeth (1,5 auf eine Million Euro) 500.000 Euro Verlust. So liest es sich, das Zeugnis einer vollkommen verkorksten Saison.