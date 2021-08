Neue Marktwerte: Fünf HSV-Profis schmieren ab – einer legt kräftig zu!

Rund zwei Wochen nach dem Saisonende hat das Portal transfermarkt.de die Marktwerte der Zweitligaprofis angepasst. Beim HSV haben fünf Profis teilweise kräftig an Wert verloren, zulegen konnte nur einer. Das könnte den Hamburgern in der Transferperiode in die Karten spielen.

Seit dem letzten, Corona-bedingten, Marktwert-Update im April lief es beim HSV nicht mehr rund. Nach dem Re-Start wurde der Aufstieg krachend verspielt, Spieler die in der Hinrunde noch zum Aufschwung beigetragen hatten, brachen ein oder spielen keine Rolle mehr.

HSV-Keeper Heuer Fernandes verliert an Wert

So wie Daniel Heuer Fernandes. Der Keeper, im Vorjahr für 1,3 Millionen Euro aus Darmstadt gekommen, flog nach dem 28. Spieltag aus der Kiste. Bei seiner Verpflichtung lag sein Marktwert noch bei 1,25 Millionen Euro, im April immerhin noch bei einer Million. Die Degradierung zur Nummer zwei schlägt sich beim Schlussmann aus, sodass er inzwischen nur noch auf 800.000 Euro taxiert wird. Wie es für ihn weitergeht, ist aktuell noch offen.

Marktwert: HSV-Profi Rick van Drongelen stürzt ab

Mit 7,2 Millionen Euro Marktwert war Rick van Drongelen im April hinter Ex-HSV-Profi Orel Mangala der teuerste Spieler der zweiten Liga.

Seine wackeligen Leistungen im Saisonendspurt, die mit einem bitteren Kreuzbandriss im letzten Spiel gegen Sandhausen (1:5) endete, haben eine Abstufung auf fünf Millionen Euro Marktwert zu Folge.

HSV-Verteidiger Ewerton weiter abgewertet

Auch Nebenmann Ewerton, der wegen zahlreicher Verletzungen nie wirklich in Hamburg angekommen ist, wurde abgewertet. Statt 800.000 Euro wird der Brasilianer nur noch auf eine halbe Million Euro taxiert. Im Sommer 2019 hatte der HSV noch zwei Millionen an den 1. FC Nürnberg überwiesen.

Ungefähr dasselbe Preisschild trug das englische Talent Xavier Amaechi, der unter Ex-Trainer Dieter Hecking aber kaum zum Zug kam – und von 1,8 auf 1,2 Millionen abgewertet wurde. Dem Flügelspieler gehört aber mit 19-Jahren die Zukunft.

Nach dem Re-Start war die Bank der neue Stammplatz von Lukas Hinterseer. WITTERS Foto:

HSV-Stürmer Hinterseer spielte kaum noch eine Rolle

Lukas Hinterseer traf zwar neunmal, wurde aber nach dem Re-Start von Leihspieler Joel Pohjanpalo verdrängt und kam kaum noch zum Zug. Der Österreicher wurde von 1,6 Millionen auf 1,2 Millionen abgewertet.

HSV: Tim Leibold steigert Marktwert auf vier Millionen Euro

In einer turbulenten HSV-Saison war Linksverteidiger Tim Leibold eine der wenigen, positiven Konstanten. Der 26-Jährige verpasste keine Minute, kam auf sensationelle 18 Vorlagen, traf einmal selbst. Die 1,8 Millionen, die Sportvorstand Jonas Boldt im vergangenen Sommer an Nürnberg überwies, haben sich längst als Schnäppchen erwiesen.

Leibolds Marktwert wurde von transfermarkt.de von 2,4 Millionen auf vier Millionen angehoben. Das dürfte in etwa die Summe sein, die Interessenten auf den Tisch legen müssten, um beim HSV Verhandlungsbereitschaft zu wecken. Der VfB Stuttgart hat bislang Interesse angemeldet, aber kein Angebot abgeben.