Neue HSV-Trikots sorgen für Ärger – und für einen Verkaufs-Rekord

„Vorne hui, hinten pfui“, schrieb ein Fan am Wochenende und war damit nicht der einzige, der auf Social Media ein Detail des neuen HSV-Heimtrikots kritisierte. So mancher stört sich daran, dass die schwarzen Nadelstreifen auf der Rückseite des Jerseys nicht durchlaufen, sondern im unteren Teil enden. Das aber hat keine optischen Gründe, sondern ist eine Vorgabe der DFL, laut der es eine freie Fläche für Nummer und Namen des Spielers geben muss.

Durchlaufende Streifen würden dies verhindern – und sie mindern auch nicht das Verlangen der Fans nach dem Trikot. Im Gegenteil, der neue Dress stellte sogar direkt einen neuen Rekord auf.

Rekord am ersten Verkaufstag: Kaufrausch um HSV-Trikot

In der Halbzeit des Testspiels gegen Pilsen (3:3) war die bisherige Verkaufs-Bestmarke für den ersten Verkaufs-Tag bereits geknackt: Am Freitag gegen 18.45 Uhr waren also schon mehr neue Trikots weg als um 23.59 Uhr im Vorjahr, als die damals neuen Hemden am 13.7.2022 veröffentlicht wurden und für den bisherigen HSV-Rekord am ersten Verkaufs-Tag gesorgt hatten. Dass dieser Wert nun um 20 Prozent übertroffen wurde, belegt die allgemeine Begeisterung für das neue Trikot – trotz der Kritik.

In Kürze wird der HSV die neuen Auswärtstrikots vorstellen

Die frischen Heimtrikots wurden bislang am häufigsten mit den Namen von Ludovit Reis, Robert Glatzel und auch von Neuzugang Immanuel Pherai bedruckt. Und die Fans dürfen sich auch schon auf das neue Auswärtsjersey freuen, das nach MOPO-Informationen zeitnah vorgestellt wird.