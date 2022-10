Neue HSV-Sorgen nach Pokal-Aus: Fallen weitere Profis aus?

Allein schon das Aus im Pokal schmerzte den HSV. Doch dieses in der Höhe zu deutliche 0:4 bei RB Leipzig könnte ein noch deutlich unangenehmeres Nachspiel haben. Mit Bakery Jatta und Moritz Heyer mussten gleich zwei Hamburger verletzt ausgewechselt werden. Offen, wie lange beide ausfallen werden. Ihr Einsatz am Sonntag gegen Magdeburg dürfte in jedem Fall gefährdet sein.

„Wir müssen abwarten, wie es bei beiden aussieht“, erklärte Trainer Tim Walter und verwies auf die Untersuchungen am Montag. Dann wird bei Jatta und Heyer ein MRT durchgeführt, das Klarheit bringen soll.

HSV: Bakery Jatta und Moritz Heyer verletzten sich in Leipzig

Insbesondere Jatta macht Sorgen. Der Offensivmann blieb nach 67 Minuten im Rasen hängen und verletzte sich am Sprunggelenk. Unter erkennbaren Schmerzen wurde er ausgewechselt. Nun hoffen sie im Volkspark alle, dass der Gambier nicht erneut für eine längere Zeit ausfällt. Schon Ende Mai, im Relegations-Rückspiel gegen Hertha (0:2), hatte sich Jatta einen Muskelbündelriss zugezogen und lag danach zweieinhalb Monate lang auf Eis. Erst Mitte August konnte er sein Comeback feiern.

Auch Heyer verließ Leipzig mit Schmerzen. Der Rechtsverteidiger zog sich ebenfalls eine Blessur am Sprunggelenk zu. „Gegen solche Situationen sind wir machtlos“, klagte Walter.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind die HSV-Noten in Leipzig

Sollte Heyer nun pausieren müssen, stünde William Mikelbrencis vor seiner Feuertaufe. Der 18 Jahre alte Franzose sollte eigentlich langsam an längere Einsätze herangeführt werden, ersetzte Heyer aber schon gestern nach 74 Minuten.

Definitiv fehlen wird am Sonntag Kapitän Sebastian Schonlau, der zwei Partien lang rotgesperrt ist. Robert Glatzel (Rücken) und László Bénes (Erkältung) sollen gegen Magdeburg hingegen wieder dabei sein können.