Neue Entwicklung: Wechselt HSV-Profi Vagnoman doch nicht in die Bundesliga?

Die Situation ist unverändert. Josha Vagnoman möchte den HSV in diesem Sommer verlassen. Aktuell weilt der 21-Jährige nach der langen Saison, die für ihn nach den Relegationsspielen noch mit Länderspielen für die U21-Nationalmannschaft weiterging, im Urlaub.

Danach will er nach fünf Jahren bei den HSV-Profis den nächsten Schritt machen. Galten zuletzt zwei Bundesligisten als wahrscheinlichste nächste Adresse für den Rechtsverteidiger, tun sich jetzt neue Möglichkeiten auf.

So haben nach MOPO-Informationen mehrere Erstligisten aus dem europäischen Ausland ernsthaftes Interesse an Vagnoman, anders als vor einem Jahr ist es für den gebürtigen Hamburger in diesem Jahr durchaus eine Option, das Land zu verlassen. Die Gespräche laufen, Einigkeit besteht aktuell mit noch keinem Interessenten, ob aus dem In- oder Ausland. Verbrieft ist, dass Atalanta Bergamo 2021 an Vagnoman baggerte, damals aber einen Korb vom gebürtigen Hamburger bekam.

Dass der Außenverteidiger in seiner Heimatstadt bleibt, ist diesmal aber nahezu ausgeschlossen. Vagnoman war in den vergangenen Monaten mit seiner Rolle unzufrieden, sieht sich bereit für den nächsten Schritt. Interessierten Klubs ist dabei nicht verborgen geblieben, dass der U21-Nationalspieler unter DFB-Trainer Antonio di Salvio (43) – anders als bei Tim Walter (46) – gesetzt ist.

Vagnomans HSV-Vertrag läuft bis 2024

Die Schar der Interessenten, sie wurde daher in den vergangenen Tagen größer. Knackpunkt im Poker wird die Ablösesumme sein. Vagnomans Vertrag läuft bis 2024. Der HSV will ihn nicht unter sechs Millionen Euro ziehen lassen.