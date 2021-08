Neue Chance beim HSV?: Wintzheimer hat mehrere Wechsel-Optionen

Nach den Abgängen der beiden Leih-Stürmer Joel Pohjanpalo (Leverkusen) und Martin Harnik (Bremen) steht beim HSV die Suche nach einem neuen Stürmer weit oben auf der To-do-Liste. Kandidaten (unter anderem Simon Terodde und Manuel Schäffler) gibt es einige. Eine Verstärkung für den Angriff wäre womöglich auch mit Manuel Wintzheimer in den eigenen Reihen zu finden.

Im Sommer 2018 war Wintzheimer aus dem Bayern-Nachwuchs zum HSV gewechselt. Die Trainer Christian Titz und Hannes Wolf setzten allerdings nicht wirklich auf ihn. Nur auf sieben Liga-Einsätze (drei Tore) brachte er es in seiner ersten HSV-Saison. Da auch Dieter Hecking andere Pläne hatte, ließ sich der 21-jährige Stürmer im vergangenen Sommer für eine Spielzeit nach Bochum verleihen.

Wintzheimer hat Lust auf den HSV

Beim VfL kam Wintzheimer in 20 Liga-Spielen auf drei Tore. Nun ist er zurück beim HSV. Der U20-Nationalspieler, der kurz vor dem Sprung in die deutsche U21-Nationalmannschaft steht, hat Bock auf die Aufgabe in Hamburg und würde jetzt gerne an der Elbe richtig durchstarten. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Ist er auch wirklich gewollt und eingeplant?

Wintzheimer hat mehrere Anfagen vorliegen

Ein Gespräch über die Zukunftspläne hat es mit ihm beim HSV noch nicht gegeben. Stand jetzt wird Wintzheimer Anfang August erst mal im Volkspark in die Vorbereitung einsteigen. Der Rest muss dann geklärt werden. Wintzheimer wird nur beim HSV bleiben, wenn die Verantwortlichen auch auf ihn setzen. Sollte es nicht klappen, muss sich Wintzheimer keine Sorgen um die Zukunft machen. Es gibt für ihn aus der Zweiten Liga (unter anderem Bochum) und dem Ausland mehre Interessenten.