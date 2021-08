Neuanfang in Würzburg: Achtung! Pechvogel Ewerton ist bereit für „seinen“ HSV

Im vergangenen Oktober trennten sich die Wege, nun könnte es zum zweiten Wiedersehen kommen. Nach seiner unglücklichen Zeit beim HSV kämpft Ewerton (31) um sein Comeback für die Würzburger Kickers. Zuletzt fehlte der Abwehrmann, um Fitness-Rückstände aufzuholen. Rechtzeitig vor dem Duell mit seinem Ex-Klub am Sonntag aber meldet er sich zurück.

Der Abschied war für beide Seiten so etwas wie eine Erlösung. Nach zahlreichen Verletzungen und wenigen Einsätzen verließ Ewerton den HSV in der Sommer-Transferperiode ablösefrei, um in Würzburg einen Neuanfang zu wagen. Nach acht Einsätzen aber fehlte er zuletzt im Kader.

Der Grund: Einige Wochen lang feilte Ewerton an seiner Fitness. Denn nachdem er aus Hamburg zu den Kickers gewechselt war, musste er viel zu früh spielen, obwohl er noch gar nicht richtig fit war.

Ewerton spielte am Montag mit Würzburg gegen Augsburg

Diese Defizite sollten nun behoben sein. Ein Fingerzeig: Beim 1:3 der Würzburger am Montag beim Test in Augsburg durfte der Brasilianer eine Hälfte lang ran. Ein Kaderplatz dürfte für Ewerton am Sonntag drin sein. Schon beim 1:3 im Hinspiel wirkte er mit – und überzeugte.