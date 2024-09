Aller Anfang ist schwer, aber da hatte Emir Sahiti ja schon eine Vorahnung. Kurz nachdem er Ende August seinen HSV-Vertrag unterschrieben hatte, düste der Offensivmann zum Nationalteam des Kosovo, erst am Donnerstag trainierte er erstmals mit seinen neuen HSV-Kollegen. Ob er am Sonntag gegen Regensburg im Kader stehen wird, ist fraglich. „Grundsätzlich aber wird der HSV viel Freude an ihm haben können“, verrät Sahitis Nationaltrainer Franco Foda.