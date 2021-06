Nase gebrochen: So stehen die Chancen, dass HSV-Profi Gjasula gegen Sandhausen spielt

Es hatte sich bereits am Wochenende angedeutet, die endgültige Diagnose bekam Klaus Gjasula am Montag an seinem 31. Geburtstag: Der albanische Nationalspieler hat sich beim 2:1 im Darmstadt einen Nasenbeinbruch zugezogen. Er wird künftig neben seinem Helm auch eine Maske tragen.

Beim Abschlusstraining für das Sandhausen-Spiel war Gjasula dabei. Mit Maske trainierte er und machte die komplette Einheit mit. Ob er am Dienstag gegen Sandhausen dabei sein kann, soll erst am Dienstagvormittag entschieden werden. Unklar ist auch noch, ob die Nase operiert werden muss. Die Entscheidung soll fallen, wenn die Nase komplett abgeschwollen ist.

HSV hat genug Alternativen für Gjasula im Kader

Ein Einsatz mit Maske am Dienstag gegen Sandhausen wäre wohl grundsätzlich möglich. Das haben die HSV-Ärzte bereits signalisiert. Wahrscheinlicher ist aber eine Pause für Gjasula, da es im Kader letztlich genug Alternativen für seine Position gibt.