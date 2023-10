Nächstes Flutlicht-Derby: Warum HSV und St. Pauli immer abends aufeinandertreffen

Nun ist es raus. Am Donnerstagmittag veröffentlichte die DFL die zeitgenauen Ansetzungen für die Zweitliga-Spieltage elf bis 15 – und sorgt bei Hamburgs Fußball-Anhängern für feuchte Hände: Das erste Stadtderby der Saison zwischen St. Pauli und dem HSV steigt abermals freitagabends, am 1. Dezember um 18.30 Uhr am Millerntor. Ein Flutlicht-Kick, nach dem das eine Fan-Lager ein himmlisches Wochenende vor sich haben könnte, während das andere viel Zeit zum Frustabbau benötigen wird.

Das wird ein ganz heißes erstes Advents-Wochenende. Lange warteten die Fans beider Vereine auf die Ansetzung des Stadtderbys. Jetzt haben sie endlich Klarheit.

HSV gegen FC St. Pauli in Adventszeit erneut am Freitag

Das Stadtduell in der Adventszeit. Wieder freitags, wie schon bei den vergangenen vier Duellen. Überhaupt hat die Angst vor Krawallen im Schutze der Dunkelheit merklich abgenommen. Nachdem von den ersten vier Duellen seit dem HSV-Abstieg 2018 noch drei zur Mittagszeit stattfanden, wählte die DFL nun schon zum bereits sechsten Mal einen Abendtermin. Ein Grund: Die Polizei war während der vergangenen Duelle im Großen und Ganzen Herr der Lage.

Wann aber wird es Tickets für den Mega-Kracher geben? Da werden sich die Fans noch einige Wochen gedulden müssen. Und während die Karten für den St. Pauli-Anhang an Dauerkarteninhaber und Mitglieder gehen, dürften die etwa 3000 Tickets für die HSV-Fans binnen weniger Minuten vergriffen sein.

Noch ist es nicht soweit – doch ganz langsam wirft das Stadtduell seine Schatten voraus. Vor allem St. Pauli hat dann eine Scharte auszuwetzen. Das 3:4 im vorerst letzten Derby im Volkspark (21.4.) schmerzte enorm – und war übrigens die bislang letzte Pleite der Kiezkicker überhaupt.