Seite an Seite marschierten Jonas Boldt (40) und Thomas Wüstefeld (53) aus dem Hans-Walter-Wild-Stadion, im Anschluss an den 3:1-Pokalerfolg nach Verlängerung galt es, den letzten Zug aus Bayreuth zurück nach Hamburg zu erreichen. Ein seltenes Bild der Eintracht zwischen den HSV-Vorständen.

Wie lange es mit Sportvorstand Boldt und seinem für die Finanzen zuständigen Kollegen noch Seite an Seite weitergehen soll, bleibt die wohl brennendste Frage, die den HSV derzeit beschäftigt. Das wird auch in dieser Woche so bleiben.

Nachdem die atmosphärischen Störungen der beiden durch Boldts Aussagen im verlorenen Gerichtsstreit mit Sportdirektor Michael Mutzel offen zu Tage traten, steht auch der Aufsichtsrat im Fokus. Wie lange schauen sich die Kontrolleure das noch an?