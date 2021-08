Von den Fans im Volkspark wurde Toni Leistner am Sonntag gefeiert, als er sich während des Dresden-Spiels aufwärmte. Für einen Einsatz hat es am Ende trotzdem wieder nicht gereicht. Der Innenverteidiger wartet weiterhin auf seine ersten Spielminuten in einem Pflichtspiel unter Trainer Tim Walter. Ändern wird sich das auch beim nächsten Spiel nicht.

Wenn der HSV am Sonntag im DFB-Pokal in Braunschweig antritt, wird es für Leistner nicht mal einen Platz auf der Ersatzbank geben. Diesmal liegt es nicht an Walter. Vergangene Saison hatte sich Leistner nach dem Erstrunden-Aus in Dresden mit einem Fan auf der Tribüne angelegt und wurde unter anderem für zwei Pokal-Spiele gesperrt. Erst beim Derby am Millerntor (13. 8.) kann er theoretisch wieder für den HSV zum Einsatz kommen.

HSV-Abschied für Leistner noch kein Thema

Wie geht Leistner, der seinen Stammplatz an Jonas David verloren hat, mit der Reservistenrolle um? „Toni ist ein erfahrener Profi, er weiß, wie schnell es im Fußball geht. Er muss Gas geben und sich wieder aufdrängen“, meint Michael Mutzel. Ein HSV-Abschied soll zumindest noch kein Thema sein.