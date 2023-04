Der Tritt, den Leart Paqarada ihm im Stadtderby verpasste, war hart – doch Bakery Jatta blieb von einer schlimmeren Blessur verschont. Der Flügelspieler übte am Mittwoch individuell, konnte aber schon wieder Pässe spielen und soll ab Donnerstag wieder mit seinen Kollegen schuften. Die Hoffnung, dass Jatta Samstag in Magdeburg mitwirken kann, sie lebt. Und auch abseits des Rasens, in einer anderen Angelegenheit, herrscht im Lager des 24-Jährigen Optimismus vor – wenngleich Jatta und sein Berater Efe Aktas den seit Monaten laufenden Zivilprozess lieber früher als später hinter sich lassen wollen.