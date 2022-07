Nächster Paukenschlag beim HSV: Verein stellt Sportdirektor Mutzel frei!

Es ist der nächste Schritt in Richtung eines unschönen Endes. Nachdem HSV-Sportdirektor Michael Mutzel bereits Anfang Juni der direkte Kontakt zu Mannschaft und Trainer untersagt wurde, folgt nun Teil zwei der Degradierung: Der 46-Jährige wurde vom HSV freigestellt und damit auch aller anderen Aufgaben entbunden, die er zuletzt noch ausübte.

Mutzels Ende beim HSV. Kurz nach dem Scheitern in der Relegation gegen Hertha BSC war der 42-Jährige von Sportvorstand Jonas Boldt weitestgehend kaltgestellt und entmachtet worden. Nach einer in dieser Form beispiellosen Degradierung von Seiten des Sportvorstandes durfte sich Mutzel nicht mehr in der Kabine aufhalten, sondern sollte sich lediglich weiterhin um die Abwicklung von Transfers kümmern, als eine Art Kaderplaner im stillen Kämmerlein.

Boldt hatte Mutzel damals vorgeworfen, in der entscheidenden Saisonphase von Trainer und Team abgerückt und seinen Aufgaben nicht mehr nachgekommen zu sein („Michael funktioniert in der Führungsrolle rund um eine Mannschaft nicht“). Eine Darstellung, die bei manchem HSV-Profi allerdings für Verwunderung gesorgt haben soll.

Zwischen Boldt und Mutzel gibt es beim HSV keine Basis mehr

Nun folgte der nächste Knall. Nachdem die Mehrzahl der Transfers in diesem Sommer getätigt zu sein scheint, sah Boldt offenbar keine Basis mehr für eine weitere, enge Zusammenarbeit. Mutzel, der im April 2019 beim HSV begann, soll sein Büro im Volkspark bereits geräumt haben.

Offen, wie es nun weitergeht. Der Vertrag des immer noch als Sportdirektor geführten Ex-Profis läuft noch bis Ende der Saison. Der HSV dürfte versuchen, eine Auflösung anzustreben. Der Ausgang bleibt offen.