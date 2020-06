Nach Zittersieg gegen Wiesbaden: Der Vollgas-Schwur für den HSV-Aufstieg

Dieser Sieg war mehr wert als drei Punkte. Der HSV hat die Ergebnis-Krise beendet und sich mit einem 3:2 (2:1) gegen Wehen Wiesbaden im Aufstiegskampf zurückgemeldet. Kein schönes Spiel, aber ein Lebenszeichen. Die Mannschaft kann mit Rückschlägen umgehen und sollte nicht zu früh abgeschrieben werden. Das machte auch Trainer Dieter Hecking nach dem ersten Geisterspiel-Sieg deutlich.

Drei weitgehend gute Spiele, aber kein Sieg – so legte der HSV nach der Corona-Pause los. Ganz bitter: In Stuttgart wurde das Spiel zuletzt trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch verloren. Ein heftiger Rückschlag mit Folgen. Nach dem Abrutschen auf Platz drei herrschte im Umfeld des Volkspark bereits wieder große Tristesse. Das Motto: Der HSV wird wie in der vergangenen Saison am Ende den Aufstieg trotz zwischenzeitlich sehr guter Ausgangslage wieder verspielen.

Zwei Gegentore gegen Wehen: Der HSV trotz den Rückschlägen

Viel hat nicht gefehlt, um im Spiel gegen Wiesbaden den Abwärtstrend fortzusetzen. Angeschlagen war der HSV in die Partie gegangen. Auf dem Platz gab es direkt die nächsten Rückschläge. Wieder ein Rückstand, wieder zwei Gegentore. Der HSV lud den Gegner zum Toreschießen ein. Kein gutes Spiel, doch am Ende wurde die Partie trotz aller Probleme und Widerstände gewonnen.

Kampf um den Aufstieg: HSV-Trainer Hecking sieht „den absoluten Willen aufzusteigen”

War das die Wende? Vom Sieg des Willens war nach dem Wiesbaden-Spiel beim HSV die Rede. Es soll Mut für den Endspurt machen. Passend dazu gibt es nun im Volkspark den Vollgas-Schwur. Trainer Dieter Hecking: „Gegen Wiesbaden mussten wir im Spiel zweimal wieder aufstehen. Das haben wir geschafft. Meine Mannschaft hat dem Druck standgehalten. Wie sie zurückgeschlagen hat, das zeigt, welche tolle Mannschaft der HSV hat, mit welchem Charakter diese Spieler ausgestattet sind. Diese Mannschaft wird es jetzt voll durchziehen. Wir werden alles versuchen und wir werden immer wieder aufstehen. Diese Mannschaft hat den absoluten Willen aufzusteigen.“