Nach zehn Monaten: HSV-Profi Vagnoman feiert Comeback im DFB-Trikot

Auf ganz so viel Spielpraxis bringt er es in dieser Saison ja noch nicht. Auf summiert 112 Zweitliga-Minuten kommt Josha Vagnoman seit letztem Sommer, immerhin 98 davon sammelte er aber in den letzten zwei Partien – und beim bisher letzten HSV-Spiel in Nürnberg sogar die kompletten 90. Kaum das Comeback nach langwieriger Verletzung hinter sich gebracht, erreichte den 21-Jährigen am Freitag die nächste schöne Nachricht.

U21-Nationaltrainer Antonia Di Salvo berief Vagnoman in den Kader für die EM-Qualifikations-Spiele gegen Lettland (25.3., in Aachen) und in Israel (29.3.). Zuletzt war der Außenverteidiger im Mai vergangenen Jahres für Deutschlands höchste Jugend-Auswahl aufgelaufen, damals noch im Rahmen der U21-EM, bei der Vagnoman im Halbfinale und Finale ausfiel – den Titel holte sich die Mannschaft um Ex-Coach Stefan Kuntz aber trotzdem.

HSV: Vagnoman für Deutschlands U21 berufen

Auf sein HSV-Comeback musste der gebürtige Hamburger nach Muskelsehnrenriss und anschließenden Problemen an der Achillessehne gut sechs Monate warten, nach ganzen zehn darf er sich schon jetzt auf seine baldige U21-Rückkehr freuen – und mit ihm sein Vereinstrainer.

„Es ist eine Ehre, für sein Land zu spielen, deswegen freue ich mich für die Jungs“, sagte Tim Walter am Donnerstag. Hintergrund: Auch Faride Alidou wurde jüngst nominiert, ihn zieht es Ende des Monats mit Deutschlands U20 auf Reisen. Sonderlich traurig, dass er in der Länderspielpause dann nicht in Ruhe weiter mit Vagnoman an seiner Stärkung arbeiten könne, sei er aber nicht, versicherte der HSV-Coach.

Denn, so Walter: „Es ist für uns dann die Möglichkeit, mit den anderen Jungs noch mehr zu arbeiten und denen Spielpraxis zu geben.“ Weitere davon dürfte Vagnoman schon am Samstag beim HSV-Gastsoiel in Düsseldorf erhalten – und Ende März dann endlich wieder in der Nationalelf.