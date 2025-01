Nach Winter-Wechsel: HSV-Talent mit Traumstart bei neuem Klub

So glücklich wie an diesem Wochenende hat man Anssi Suhonen nach einem Fußballspiel schon länger nicht mehr gesehen. Anfang des Monats war der Finne auf Leihbasis vom HSV zu Jahn Regensburg gewechselt, wenige Tage später schwärmen sie beim Zweitliga-Konkurrenten schon von dem kleinen Finnen.

Natürlich war es nur ein Anfang, dafür aber ein sehr verheißungsvoller. Denn beim 4:1 des Jahn im Test bei Drittligist SpVgg Unterhaching war Suhonen gleich zweimal erfolgreich. Zunächst traf er mit einem trockenen Schuss zur Führung (17.), später dann behielt er die Nerven (54.), als er allein auf U17-Weltmeister Konstantin Heide zumarschierte, der das Tor der Hachinger hütete.

Ein feiner Start für den 23-Jährigen, der wenige Tage zuvor, beim 2:1-Testsieg gegen München 1860, sein Debüt für den Jahn gefeiert hatte. Suhonen ist beim Schlusslicht als Stammkraft eingeplant und will sich damit für den Sommer in Position bringen. Dann endet seine Leihe in Regensburg. Ob der Nationalspieler (acht Einsätze) anschließend wieder eine realistische Chance hat, sich beim HSV neu zu empfehlen, bleibt abzuwarten. Suhonens Vertrag im Volkspark läuft noch bis Sommer 2026.

In jedem Fall dient der Mittelfeldmann einigen anderen Profis des aktuellen HSV-Kaders als gutes Beispiel dafür, wie beflügelnd ein Vereinswechsel sein kann. Noch ist der Finne der bislang einzige Profi, der sich in diesem Winter vom HSV verabschiedete. Sportvorstand Stefan Kuntz aber hofft, dass ihm weitere folgen.

So wird bei Abwehrmann Nicolas Oliveira, der zwar mit ins Türkei-Trainingslager reiste, aber bei den Profis eher chancenlos ist, ebenfalls auf einen Leih-Deal gehofft. Valon Zumberi schaut sich bereits nach Alternativen um. Zudem sollen die bei den Profis aussortierten Moritz Heyer und Levin Öztunali gehen. Beide werden ab Montag mit der U21 in die Winter-Vorbereitung starten.

Suhonen könnte dem HSV derweil in wenigen Tagen ganz direkt im Aufstiegskampf helfen. Bereits am Freitag empfängt er mit dem Jahn HSV-Konkurrent Hannover 96 zum Rückrundenauftakt.