Nach Untersuchung im UKE: So geht es jetzt für HSV-Stürmer Glatzel weiter

Zur zweiten Halbzeit war Robert Glatzel am Donnerstag beim Test gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF (1:1) eingewechselt worden. Fünf Minuten vor Spielende musste er den Platz dann schon wieder verlassen. Bei einem Sprint hatte der Stürmer plötzlich Schmerzen im Oberschenkel gespürt. Direkt am Spielfeldrand wurde er behandelt. Am Freitag ging es nun für Glatzel zum Arzt.

Im UKE stand für den HSV-Stürmer eine MRT-Untersuchung auf dem Programm. Vom rechten Oberschenkel wurden Bilder gemacht. Eine klare Diagnose stand allerdings auch danach noch nicht fest. Die Aufnahmen lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. Ein gutes Zeichen ist das nicht zwingend.

Was sind nun die nächsten Schritte? Am Wochenende soll es bei dem Stürmer weitere Untersuchungen im UKE geben. Danach wird mit einer eindeutigen Diagnose im Volkspark gerechnet. Diese wird jedoch erst zu Beginn der neuen Woche erwartet.

Schmerzen haben bei Glatzel nachgelassen

Wie geht es Glatzel aktuell? Zumindest verschlimmert soll sich sein Zustand nicht haben. Die Schmerzen sollen bereits ein bisschen nachgelassen haben. Dies ist allerdings nicht wirklich ungewöhnlich, sondern vor allem wohl auch auf die nun fehlende Belastung zurückzuführen.

Ob der Top-Stürmer die nächsten HSV-Spiele verpassen wird, bleibt vorerst offen. Klar ist, ein Ausfall wäre für die Hamburger extrem bitter. Fünf Spiele in Folge hat der 30-Jährige gerade getroffen, bei zwei Aufritten wie zuletzt beim 3:0 in Düsseldorf sogar doppelt. Mit sieben Treffern hat er mehr als ein Drittel der bisherigen HSV-Tore (19) in dieser Saison erzielt.