Nach dem 1:1 in Sandhausen diskutierten die HSV-Fans im Netz weniger über die Tore oder über das bevorstehende Derby gegen Werder Bremen, sondern über die Unsportlichkeit eines Ex-Spielers. Dennis Diekmeier zog mit seiner Schwalbe im HSV-Strafraum den Zorn der Anhänger auf sich.

Was war passiert? In der 69. Minute hob Diekmeier im Zweikampf gegen Bakery Jatta ab, ohne dass sein ehemaliger Mitspieler irgendetwas dazu beigetragen hatte. Eine klare (und eher plumpe) Schwalbe, was auch Schiedsrichter Christof Günsch so sah und weiterspielen ließ.

„Liebloser Söldner“: HSV-Fans wettern gegen Ex-Spieler Diekmeier

Diekmeier forderte einen Strafstoß, was wiederum einen HSV-Fan aufregte. „Sogar noch die Frechheit, sich beim Schiedsrichter zu beschweren“, schrieb er auf Twitter. Andere Anhänger bezeichneten den 32-Jährigen, der von 2010 bis 2018 für den HSV am Ball war als „bodenlosen Typ“ und als „lieblosen Söldner“.

Diekmeier hat schon genervt als er noch die Raute getragen hat. Jetzt ist es noch schlimmer. Unerträglich der Typ. Und das er keine Gelbe für scheine Elfer Schinder Schwalbe bekommen hat… sogar noch die Frechheit sich beim Schiri zu beschweren. — Innovativus (@Innovativus) February 19, 2022

Der Verteidiger, der während seiner acht Jahre als Rothose bei vielen Fans durchaus beliebt war, hatte bereits im Juni 2020 einige Kritik auf sich gezogen. Damals traf Diekmeier zum 5:1-Sieg für Sandhausen beim HSV, was den Hamburgern die letzte Aufstiegschance raubte – und jubelte darüber im Corona-bedingt leeren Volksparkstadion allzu ausgelassen.

Diekmeier so ein bodenloser Typ — leon (@LeonErikk) February 19, 2022

„Diekmeier hat schon genervt, als er noch die Raute getragen hat“, bilanzierte nun sogar ein Anhänger. Ein anderer Fan rief seine Mitstreiter dazu auf: „Tut mir einen Gefallen und nennt Dennis Diekmeier nie wieder eine HSV-Legende.“