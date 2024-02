Tim Walter ist nicht mehr Trainer des HSV Wie aber geht es nun weiter? Welcher Coach soll den HSV in den kommenden 13 Spielen auf dem angestrebten Weg zurück in die Bundesliga begleiten? Zumindest einer der zuletzt heiß gehandelten Namen scheint bereits aus dem Spiel zu sein. Und auch eine Überraschung ist möglich.

Um 14.15 Uhr wird am Montag im Volkspark Tacheles geredet. Dann will Sportvorstand Jonas Boldt im Rahmen einer Pressekonferenz ausführlich zur Trennung von Walter Stellung beziehen. Der Trainer soll bereits in der Nacht zu Montag über die Entscheidung informiert worden sein. Neben Walter wurden auch seine Assistenten Filip Tapalovic und Julian Hübner freigestellt.

Dennoch, die Show muss auch im Volkspark weitergehen. Genau genommen: Am Montag ab 15 Uhr. Dann sollen Assistent Merlin Polzin und Torwart-Trainer Sven Höh die Mannschaft auf den Platz führen. Eine gewichtigere Rolle dürfte auch Loic Favé, dem neuen Leiter Sport des Nachwuchsleistungszentrums zukommen.

HSV ohne Kontakt zu Steffen Baumgart

Offen, wann Boldt dann seinen neuen Trainer präsentieren wird. Festzustehen scheint hingegen bereits, dass einer der am häufigsten genannten Namen nicht zum HSV kommen wird. Nach MOPO-Informationen gibt es weiterhin keinen Kontakt zu Steffen Baumgart, das änderte sich auch bis Montagvormittag nicht. Eine Kontaktaufnahme wäre im Normalfall allerdings längst erfolgt, sollte der 52-Jährige tatsächlich Thema in Hamburg sein.

Ex-Köln-Coach Steffen Baumgart wird wohl nicht neuer HSV-Trainer. imago/Contrast Ex-Köln-Coach Steffen Baumgart wird wohl nicht neuer HSV-Trainer.

Baumgart gilt als die Wunschlösung vieler HSV-Anhänger. Der frühere Trainer des 1.FC Köln, der 2019 bereits den SC Paderborn in die Bundesliga führte, ist zudem glühender HSV-Fan und würde nichts lieber tun, als den Job im Volkspark anzunehmen.

Allerdings ist Boldt in der Branche nicht unbedingt als großer Baumgart-Fan bekannt. Ein Urteil, das sich nun zu bestätigen scheint. Auch André Breitenreiter, ebenfalls als ein möglicher Kandidat gehandelt, werden kaum Chancen auf den Posten eingeräumt.

Gibt es beim HSV eine Überraschung mit Funkel?

Einer, den Boldt hingegen überaus schätzt, ist Friedhelm Funkel. Der 70-Jährige, der mit sechs Bundesliga-Aufstiegen Deutschlands Rekord-Trainer ist, unterhält beste Kontakte zum HSV-Boss und verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz. Nach MOPO-Informationen hätte er großes Interesse am HSV-Job. Kommt es am Ende tatsächlich zur Überraschung mit Funkel?

Klar ist: Die HSV-Suche nach einem neuen Trainer läuft unter Hochdruck. Fünf Tage bleiben bis zur Partie am Samstag bei Hansa Rostock. Boldt weiß: Der Schuss muss sitzen. Ansonsten könnte es auch für ihn eng werden, sollte der Aufstieg verpasst werden.