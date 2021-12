Er hat die weiteste Anreise aller HSV-Profis hinter sich. Knapp 9400 Kilometer legte Miro Muheim vor dem Trainingsstart zurück und dürfte trotzdem bestens erholt sein. Der 23-Jährige hat einen Traumurlaub mit seiner Freundin Maria hinter sich, feierte Weihnachten an den Stränden von Mauritius.

Bereits seit sieben Jahren sind der Schweizer und die Brasilianerin ein Paar. Nachdem Miro im Sommer auf Leihbasis aus St. Gallen zum HSV wechselte, zog Maria zügig zu ihrem Schatz in die Hansestadt. Nun hatten sie erstmals wieder richtig viel Zeit füreinander und offenbarten via Instagram, wie gut sie es sich in dem Insel-Paradies im Indischen Ozean gehen ließen.

Fast jeden Tag herrschten mehr als 30 Grad. Muheim wird sich vermutlich daran erinnern, wenn er sich am Donnerstag bei erwartetem Nieselregen und knappen zehn Grad im Volkspark auf die Trainingsplätze begibt …