Als letzter Zweitligist startete der HSV am Freitag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Über 500 Fans waren beim Trainingsauftakt im Volkspark dabei. Zu sehen gab es für sie unter anderem die drei Sommer-Zugänge Immanuel Pherai (Braunschweig), Levin Öztunali (Union Berlin) und Guilherme Ramos (Bielefeld). Für einen Profi lief der Start nicht optimal, er hat direkt wieder Probleme mit einer alten Verletzung und muss nun erst mal aussetzen, wie HSV-Trainer Tim Walter der MOPO am Samstag erläuterte.