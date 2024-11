Nach Trainings-Unfall: So geht es HSV-Stammkraft Meffert

Fällt eine Stammkraft des HSV womöglich aus? Am Mittwochvormittag gab es einen kurzen sportlichen Schreckmoment im Training: Während einer Spielform rutschte Jonas Meffert ohne Körperkontakt eines Gegenspielers weg und fiel unglücklich zu Boden. Der Sechser, der so gut wie nie mit körperlichen Wehwehchen auffällt, blieb zunächst auf dem nassen Geläuf liegen und musste rund zwei Minuten lang behandelt werden.

Anschließend bekam er einen Verband um seinen offenbar verletzten linken Arm. Dann marschierte Meffert mit gesenktem Kopf und Schmerzen vom Platz in die Kabine. Die drittletzte Einheit vor dem Spiel gegen Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) war für den 30-Jährigen vorzeitig beendet.

Bei HSV-Stammkraft Jonas Meffert ist nichts gebrochen

In den Katakomben wurde Meffert untersucht, eine exakte Diagnose stand zunächst aus. Aber zumindest ein leichtes Aufatmen gab es dann doch noch – denn beim Abräumer ist nichts gebrochen. Ob eine andere strukturelle Verletzung an seinem linken Arm vorliegt, ist noch offen. Auch sein Mitwirken bei der nächsten Einheit am Donnerstagvormittag ist noch unsicher. Weitere Untersuchen sollen schnellstmöglich Klarheit bringen.

Meffert hatte auf dem Spielfeld zuletzt mehrfach eine unglückliche Rolle abgegeben. Beim 2:4 in Elversberg sah er in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte, beim 1:3 in Braunschweig verschuldete er vor der Länderspielpause den ersten Gegentreffer. Auslöser war ein für den Routinier sehr ungewohnter Ballverlust im Aufbauspiel.

Sein Fehlen gegen Schalke würde den HSV aber schmerzen, denn: Seit er vor dreieinhalb Jahren von Holstein Kiel in den Volkspark wechselte, haben die Hamburger in der Zweiten Liga noch nie ein Spiel ohne Meffert gewonnen. Entsprechend groß ist die Hoffnung im Verein, dass es schon am Donnerstag ein größeres Aufatmen bezüglich seiner Gesundheit geben wird. Steffen Baumgart, der sich nach dem Trainingsunfall direkt bei Meffert erkundigte, wird spätestens bei der Pressekonferenz ab 14 Uhr ein Update geben.