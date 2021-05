Nach Thioune-Rauswurf: Wird Steffen Baumgart im Sommer neuer HSV-Trainer?

Gegen kurz vor 10 Uhr war es offiziell: Daniel Thioune ist nicht länger Trainer beim HSV. Für die letzten drei Spiele soll Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch übernehmen – länger aber auf keinen Fall. Im Sommer werden sich die Hamburger also erneut auf die Suche nach einem Coach begeben müssen. Ein ganz heißer Kandidat ist Steffen Baumgart.

Der 49-Jährige steht seit April 2017 beim Ligakonkurrenten SC Paderborn unter Vertrag, stieg mit dem Klub 2019 in die Bundesliga auf und 2020 direkt wieder ab. Trotzdem hielten die Verantwortlichen in Paderborn an Baumgart fest. Sein Vertrag läuft im Sommer allerdings aus.

HSV: Wird Steffen Baumgart neuer Trainer nach Daniel Thioune?

Und dann könnte er für den HSV interessant werden. Nach MOPO-Informationen hat man in Hamburg ein konkretes Interesse an Baumgart, könnte sich den gebürtigen Rostocker gut beim HSV vorstellen. Offenbar beschäftigt man sich mit der Lösung schon eine Weile.

Am Montagmorgen bestätigte auch Hannover 96, dass man sich weiterhin mit Baumgart beschäftigt. Dort gebe es aber noch keine konkreten Gespräche mit dem potenziellen Nachfolger von Kenan Kocak, der zum Saisonende in Hannover aufhören wird.

Steffen Baumgart: HSV sucht Nachfolger für Daniel Thioune

Im Rennen mit Hannover hätten die Hamburger wohl die besseren Karten. Baumgart ist großer HSV-Fan, hat daraus nie ein Geheimnis gemacht. „Dadurch, dass wir die Entscheidung erst gestern getroffen haben, haben wir selbstverständlich noch keine Gespräche geführt“, versichert Sportvorstand Jonas Boldt.



Das könnte nun aber demnächst folgen. „Wir werden die Tage in uns gehen und überlegen, was genau das Problem ist und welches Profil der Trainer mitbringen muss“, sagt Boldt. Er stellt sich einen Trainer vor, der „die Entwicklung mitträgt, aber auch eine gewisse Resistenz hat“.