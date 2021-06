Nach schwerem Sturz: So verfolgt Uwe Seeler den HSV-Kracher gegen Bielefeld

Drei Rippen und die Hüfte hatte sich Uwe Seeler bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt gebrochen. Am Freitag war der 83-Jährige im Albertinen Krankenhaus in Schnelsen operiert worden. Die HSV-Legende hat den Eingriff gut überstanden, so heißt es aus seinem Umfeld. Im Krankenhaus wird „Uns Uwe“ wohl allerdings noch eine Woche bleiben müssen.

Aus dem Volkspark hatte Seeler am Freitag direkt zahlreiche Genesungswünsche erhalten. „Wir waren alle betroffen, als wir die Meldung gehört haben, dass „Uns Uwe“ im Krankenhaus liegt. An dieser Stelle möchten wir von der Mannschaft, dem Trainerstab und der sportlichen Leitung die besten Genesungswünsche an Uwe senden. Im Idealfall gewinnen wir am Sonntag, damit die Genesung schnell vonstatten geht“, sagte Trainer Dieter Hecking.

Seeler verpasst selten ein HSV-Spiel

Seeler wird es sich wohl nicht nehmen lassen, dass Ergebnis im Volkspark selbst zu überprüfen. Alle HSV-Spiele, die er nicht im Stadion sehen kann, verfolgt er im TV. So soll es auch heute sein. Aus dem Krankenbett drückt Seeler die Daumen. Bleibt nur zu hoffen, dass er am Ende von seiner Mannschaft nicht enttäuscht wird.