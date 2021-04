Nach Sandhausen-Blamage: HSV-Trainer Daniel Thioune: „Ich bin jemand, der aufsteht!“

Der HSV steht nach dem hochverdienten 1:2 beim SV Sandhausen im Aufstiegskampf mit dem Rücken zur Wand. Der Zweitplatzierte Greuther Fürth liegt in der Tabelle vier Punkte vor den Hamburgern, von hinten drück Fortuna Düsseldorf von Rang vier aus – mit nur zwei Punkten Rückstand! Trainer Daniel Thioune gab sich aber direkt nach der Pleite wieder kämpferisch.

Den Kopf in den Sand zu stecken, das ist einfach nicht sein Naturell. „Ich glaube, wer Daniel Thioune kennt weiß: Ich bin jemand, der aufsteht“, erklärte der 46-Jährige und unterstrich: „Das erwarte ich von meiner Mannschaft. Aufgeben ist keine Option.“



HSV-Trainer will beim Jahn punkten

Und dennoch, der Auftritt in Sandhausen, er sah schon ein wenig nach Resignation aus. Am Sonntag (13.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) beim SSV Jahn Regensburg müssen die Hamburger schleunigst wieder in die Spur finden – um zumindest den Relegationsrang zu sichern.



„Es gibt noch Punkte zu verteilen, es gibt Spiele zu gehen“, weiß Thioune und fügte an: „Für mich gibt es nur Regensburg.“ Im Jahnstadion konnten die Hamburger in der zweiten Liga bislang noch nicht gewinnen – der 30. Spieltag wäre der beste Zeitpunkt, das zu ändern.