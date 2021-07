Nach Rüffel : Hecking streicht HSV-Talent Amaechi aus Kader

Auf seine nächste Chance wird er wohl etwas länger warten müssen. 14 Minuten lang durfte Xavier Amaechi am Montag gegen Kiel mitwirken. Sein erster Zweitligaeinsatz seit achteinhalb Monaten – und es ging fast alles schief, was er versuchte. Nun gab es hinten raus auch noch einen Rüffel des Trainers, den Amaechi erstmal verdauen muss.

„Das war ein unglücklicher Auftritt“, bemängelte Dieter Hecking, der „eine Diskrepanz zwischen sehr guten Trainingsleistungen und seinem Auftritt“ sah.

Hecking: Böse Schelte für HSV-Talent Amaechi

„Das haben wir so nicht erwartet, weil er sich den letzten vier Wochen sehr gut präsentiert hat. Sonst wären wir nie auf die Idee gekommen ihn in einem so wichtigen Moment einzuwechseln. Er hat dann einfach über dreht. Das war sehr unglücklich und schade für ihn.“

Aus HSV-Kader für das Dresden-Spiel wurde Amaechi gestrichen

Wuchtige Worte, die dann doch überraschen. Der erst 19 Jahre alte Amaechi (kam für 2,5 Millionen Euro von Arsenal) will offenbar unbedingt zeigen, dass er den Vorschusslorbeeren gerecht werden kann. Er wird sich erstmal im Training dauerhaft neu empfehlen müssen.

Aus dem Kader für das Dresden-Spiel wurde Amaechi gestrichen.