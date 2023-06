Nach Rot gegen Suhonen: Dem HSV gehen die Mittelfeldspieler aus

Gesehen hatte Tim Walter die Szene nach eigener Aussage nicht, deswegen wollte er sie hinterher auch nicht bewerten. Mit den Konsequenzen muss er nun trotzdem leben. Nach nur zehn Minuten auf dem Platz sah Anssi Suhonen in Stuttgart Rot und vergrößerte damit die Sorgen seines Trainers. Walter hat mal wieder eine Mittelfeld-Alternative im Kader weniger.

Xavier Amaechi wurde beim HSV bereits vor einigen Wochen aussortiert, László Bénes verletzte sich am 34. Spieltag in Sandhausen und nun nahm sich auch noch Suhonen mit seinem Tritt gegen Josha Vagnoman selbst aus dem Spiel.

HSV-Profi Suhonen fehlt auch in den ersten Saisonspielen

Für den Finnen, der in den vergangenen zehn HSV-Spielen immer zum Einsatz kam, ist nicht nur die Saison vorzeitig vorbei. Auch den Start in die neue Spielzeit wird er verpassen – das DFB-Sportgericht sperrte Suhonen am Freitag für zwei Partien.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten in Stuttgart: Eine Sechs und fünf Fünfen für desolate Hamburger

Kurzfristig muss Walter nun erst mal eine Lösung für das Relegations-Rückspiel gegen Stuttgart finden. Viele Alternativen gibt es im Kader nicht mehr.