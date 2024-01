Nach Okugawa-Transfer: HSV auch mit Verteidiger über Wechsel einig

Viel wurde in der Winterpause beim HSV analysiert und gearbeitet. Alles mit dem Ziel dass die Rückrunde erfolgreicher als die Hinrunde wird. Dafür soll vor allem die defensive Stabilität auf dem Platz verbessert werden. In dieser Woche ist für Tim Walter und sein Team nun Showtime. 35 Tage nach dem letzten Hinrundenspiel in Nürnberg startet der HSV am Samstag beim FC Schalke 04 in die entscheidende Saisonphase.

Mit dem Transfer von Masaya Okugawa und der Vertragsverlängerung von Bakery Jatta wurden am Sonntag beim HSV zwei Fakten mit Blick auf den Kader der Zukunft geschaffen. Gut möglich, dass es vor dem Rückrundenauftakt noch mehr Bewegung in diesem Bereich geben wird. Mit Kölns Außenverteidiger Noah Katterbach befindet sich der HSV in intensivem Austausch. Auf eine Zusammenarbeit ab Sommer hat man sich dabei bereits geeinigt. Ziel ist jedoch weiterhin ein Wechsel im Winter. Zudem soll noch ein neuer Innenverteidiger kommen.

Unabhängig davon, ob in dieser Woche Vollzug beim nächsten Winterzugang vermeldet werden kann, steht die HSV-Abwehr nun im Fokus. Dabei geht es nicht nur um die Verteidiger, sondern um die komplette Spielweise der Hamburger. Hat sich im Vergleich zur Hinrunde etwas verändert? Die Antwort wird es spätestens am Samstag auf Schalke geben.