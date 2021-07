Nach neuen Ermittlungen: Spruchband im Volkspark – HSV-Fans stehen zu Jatta

Das Gros der Fans steht weiter zu ihm. Nachdem Ermittler am Donnerstag Bakery Jattas Wohnung unter die Lupe nahmen und Smartphones und ein Laptop beschlagnahmten, setzten HSV-Anhänger tags darauf ein Zeichen. „Noch immer Solidarität mit Baka“, stand auf einem Spruchband an der Außenfassade des Volksparkstadions.

Der 22-Jährige wird von all dem wenig bis gar nichts mitbekommen haben. Der neue Wirbel hat Spuren bei ihm hinterlassen. Abermals wird Jatta verdächtigt, 2015 unter falscher Identität nach Deutschland gekommen zu sein. Ein Anfangsverdacht, so hieß es am Vortage von Seiten der Staatsanwaltschaft, bestehe, die Sichtung der Geräte solle Aufschluss bringen.

HSV-Fans reagierten auf die neuen Gerüchte um Jatta mit einem Spruchband. Twitter/privat Foto:

Für HSV-Profi Jatta brach am Donnerstag eine Welt zusammen

Für Jatta brach dem Vernehmen nach eine Welt zusammen, der Gambier soll nach den neuerlichen Verdächtigungen am Boden zerstört sein. Sein Anwalt forderte Akteneinsicht, darauf wartet Jatta nun.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Fall Bakery Jatta – die Chronologie

An Urlaub nach der ohnehin schon nervenaufreibenden Saison mit dem HSV wäre erst nach Sichtung aller Papiere zu denken.