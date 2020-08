Nach Kreuzbandriss: So plant Rick van Drongelen sein HSV-Comeback

Nur allzu gerne hätte er mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz gestanden. Stattdessen musste Rick van Drongelen von außen dabei zusehen, wie der HSV in die Vorbereitung startete. Seit seinem Kreuzbandriss am 34. Spieltag gegen den SV Sandhausen (1:5) ist der 21-Jährige außer Gefecht gesetzt. In kleinen Schritten will er sich jetzt wieder ans Team arbeiten.

„Die OP ist sehr gut verlaufen und ich habe die ersten Wochen danach gut überstanden“, sagte der Vize-Kapitän der Vorsaison und erklärte: „Seit letzten Freitag kann ich ohne Krücken gehen.“

HSV-Verteidiger van Drongelen plant Comeback für Anfang 2021

Überstürzen will der Linksfuß, für den es die erste schwere Verletzung der Karriere ist, aber nichts. „Ich muss mir meine Zeit nehmen.“ Im Januar oder Februar wolle er wieder „voll mittrainieren“, hofft van Drongelen, aber: „Das ist noch ganz weit weg. Jetzt muss ich erstmal kleine Schritte machen.“ Bis dahin bleibt dem Niederländer die Beobachterrolle.