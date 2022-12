Überraschend kam die Nachricht nicht mehr, doch nun ist sie auch offiziell. Aaron Hunt hat seine aktive Laufbahn als Profi beendet. Die Entscheidung traf der 35-Jährige knapp zehn Monate nach seinem letzten Pflichtspiel.

Eigentlich wollte er nach seinem Vertragsende beim HSV im vergangenen Sommer noch weiterspielen, ein passender neuer Verein wurde allerdings nicht gefunden. Als Konsequenz zog er nun einen Schlussstrich und plant gleichzeitig sein Comeback im Volkspark.

Hunt blickt auf sechs Jahre beim HSV zurück

Für den HSV spielte Hunt insgesamt sechs Jahre. Ein Abstieg und drei verpasste Aufstiege stehen unter anderem in seiner Bilanz. Dennoch hatten sich beide Seiten im vergangenen Sommer im Guten getrennt. Hunt wurde im Volkspark mit großem Beifall verabschiedet. Außerdem wurde vereinbart, dass der Ex-Nationalspieler nach seiner aktiven Karriere einen Job beim HSV bekommt. Wie dieser genau aussehen soll, ist noch offen.

Hunt soll in verschiedene Bereiche beim HSV hineinschnuppern

Geplant ist, dass Hunt zunächst in verschiedene Bereiche beim HSV reinschnuppert, danach wollen die Bosse entscheiden, welches Aufgabengebiet am besten zu ihm passt. Vertraglich vereinbart ist, dass der 35-Jährige das Angebot bis zum Ende dieser Saison annehmen muss. Für eine spätere Rückkehr zum HSV müsste er neu verhandeln.

Hunt will zurück zum HSV und das Angebot annehmen – so wird es aus seinem Umfeld berichtet. Konkrete Gespräche hat es nach MOPO-Informationen bislang jedoch noch nicht geben. Das liegt vor allem daran, dass seine Entscheidung über das Ende der aktiven Karriere noch sehr frisch ist. In den nächsten Wochen wollen sich beide Seiten austauschen und über alles reden. Danach ist der Weg für Hunts Rückkehr in den Volkspark frei.