Nach Jatta-Spruch: HSV-Fans sorgen für Shitstorm gegen Sky-Kommentator

Das fanden manche HSV-Fans überhaupt nicht gut. Wenige Augenblicke vor dem Abpfiff der Partie des Hamburger SV beim 1. FC Nürnberg (1:1) sorgte Sky-Kommentator Jürgen Schmitz noch einmal für Aufregung bei den Zuschauern. Als HSV-Profi Bakery Jatta letztmals am Ball war, kam Schmitz zum wiederholten Mal auf die Debatte um die Identität von Jatta zu sprechen – mit einer für manch einen Fan unglücklichen Formulierung.

Schmitz hatte bei der Übertragung im Pay-TV-Sender Sky versucht, das Geschehen rund um HSV-Profi Jatta einzuordnen. „Vielleicht (ist es) bei Bakery Jatta dann doch ein bisschen auch das Problem, dass man ja immer wieder versucht, herauszufinden, ob er tatsächlich der Bakery Jatta ist, der er vorgibt zu sein“, sagte Schmitz im Wortlaut, während Schiedsrichter Dr. Felix Brych die Partie in Nürnberg gerade abpfiff.

HSV: Sky-Kommentator Schmitz kassiert Shitstorm nach Jatta-Spruch

Eine Äußerung, die für manche HSV-Fans in der zweiten Minute der Nachspielzeit nicht sehr gut gelungen war. Entsprechend reagierten die Anhänger des HSV auf den Kommentar von Schmitz und äußerten ihren Unmut in den sozialen Netzwerken. „Hey Sky Sport, war das intern so gewollt, dass Herr Schmitz so häufig, inklusive Schlusssatz, auf dieser von BILD inszenierten, ekelhaften Frechheit rumreitet?? Beschämend!!“, fragte ein Nutzer bei Twitter.

Bakery Jatta: HSV-Fans kritisieren Sky-Kommentator Jürgen Schmitz



„Unsäglicher Kommentator #JürgenSchmitz….nicht neutral, ständige Wiederholungen und die Äußerung über #Jatta geht gar nicht“, lautete der Kommentar eines anderen Nutzers. Ein weiterer forderte: „Kriegen wir eigentlich auch mal einen Kommentator, der nicht ganz parteiisch ist? Am Ende dann noch kurz was zu Jatta rausgehauen.“

Die „Sport Bild“ hatte im August 2019 einen Bericht veröffentlicht, wonach Bakery Jatta angeblich der zwei Jahre ältere Bakary Daffeh sein soll und mit falschem Pass aus Gambia nach Deutschland gereist sei. Die meisten HSV-Fans stellten sich daraufhin solidarisch hinter Jatta. Bis heute hat es keine belastenden Beweise für die Anschuldigungen gegeben.

HSV-Fans sauer nach Spruch über Bakery Jatta bei Sky

Schon vor wenigen Wochen war ein Teil der HSV-Fans verärgert über den Kommentar bei Sky gewesen. In der Partie gegen den SV Sandhausen (4:0) hatte Jörg Dahlmann mit aus Fan-Sicht zu harter Kritik am HSV für Aufruhr gesorgt, sich im Nachgang aber für seine Äußerungen entschuldigt. Nur wenige Tage später war Dahlmann wegen eines sexistischen Spruches über Loris Karius und dessen Lebensgefährtin Sophia Thomalla vom Sender schließlich für ein Spiel abgesetzt worden.