Der eine oder andere HSV-Profi könnte in den kommenden Tagen noch wechseln, das war die Botschaft, die zuletzt im Volkspark vernommen wurde. Zumindest bei einem der Kandidaten ist es nun richtig konkret: Er fehlte am Montag beim Training und befindet sich zu Verhandlungen in Portugal. Und auch bei Jonas David, der am vergangenen Sonntag seinen HSV-Vertrag auflöste, tut sich etwas.