Nach Hinspielpleite gegen Hannover: Mit Terodde! HSV heiß auf die Revanche

Zwei Wochen konnte der HSV durchpusten und neue Kräfte für den Endspurt sammeln. Mit dem Nord-Duell am Sonntag in Hannover wird nun die entscheidende Saisonphase eingeleitet. Stürmer Simon Terodde ist wieder fit und auch gesetzt.

Der HSV ist heiß auf die Revanche gegen Hannover. In der Hinrunde gab es für das Team von Daniel Thioune gegen die Niedersachsen eine ganz bittere Niederlage. Der HSV spielte 75 Minuten in Unterzahl, hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und verlor am Ende trotzdem mit 0:1.

„Wir wollen uns am Sonntag revanchieren, was die Punktausbeute betrifft“, sagt Thioune, der Hannover als eine spielstarke Mannschaft bezeichnet, die nun gegen den HSV um die letzte Chance kämpft, um oben in der Tabelle noch mal einzugreifen.

Terodde fit und dabei: HSV heiß auf die Revanche in Hannover

Der Respekt auf Seiten der Hamburger ist einerseits groß, das eigene Selbstvertrauen stimmt nach den jüngsten Spielen und Ergebnissen gegen Kiel, in Bochum und gegen Heidenheim allerdings auch. Thioune: „Wir müssen an unsere Grenzen gehen, dann ist es schwer, uns zu schlagen. Wir wissen um unsere Stärken.“

Zu diesen Stärken des HSV gehört ohne Zweifel auch Simon Terodde. Zwei Wochen war der Top-Stürmer nach seiner Corona-Erkrankung in Quarantäne. Seit Donnerstag trainiert er wieder voll mit dem Team. „Die Trainingseinheiten waren für ihn nicht ohne“, sagt Thioune, der betont, dass man nicht vergessen dürfe, dass Terodde krank war und man ihn jetzt nicht überbelasten werde. Die Frage, ob der Stürmer in Hannover dabei sein wird, stellt sich für den Coach jedoch nicht. „Natürlich ist Simon gesetzt. Aber erst mal nur, was den Kader betrifft. Da wird er definitiv zurückkehren.“

Und wie soll Terodde in Hannover eingesetzt werden? Direkt in der Startelf oder doch lieber nur als Joker zum Ende des Spiels? „Ich werde mich auf jeden Fall noch mal mit Simon unterhalten. Noch ist ja ein bisschen Zeit“, meint Thioune, der den Stürmer von der Tendenz her wohl eher in der Startelf sieht.

Fest steht: Als Joker kam Terodde in dieser Saison erst einmal zum Einsatz. Das war beim Pokalspiel in Dresden (1:4). Bewegen konnte er da auf dem Platz nichts mehr. Als Startelf-Spieler hat er in dieser Spielzeit hingegen schon fünf Mal für das 1:0 gesorgt. Neun seiner bislang 20 Saisontore erzielte Terodde für den HSV in der ersten Halbzeit.