Nach Glatzel-Ausfall: Zwei HSV-Talente dürfen auf Kaderplatz hoffen

Nach der Schreckens-Diagnose vom vergangenen Wochenende geht der Blick der HSV-Verantwortlichen nach vorn. Noch in dieser Woche wird Robert Glatzel (Sehnenabriss im Hüftbereich) operiert und dann voraussichtlich vier Monate lang ausfallen. Damit ist klar: Im HSV-Kader wird ein Stürmerplatz frei. Zwei Youngster stehen plötzlich im Fokus und wollen die Gunst der Stunde nutzen.

Als Omar Sillah (21) und Otto Stange (17) am vergangenen Donnerstag gegen Aarhus GF (1:1) gemeinsam auf dem Platz standen, ahnten sie noch nicht, was kurz darauf passieren würde. Vor ihren Augen verletzte sich Glatzel folgenschwer und sorgte für ein kollektives Aufstöhnen beim HSV. Doch so brutal ist der Sport eben: Fällt einer aus, können andere hoffen. Das gilt für Sillah und Stange zurzeit im Besonderen.

Für die Startelf kommen beide natürlich noch nicht in Frage. Erwartet wird, dass am Sonntag gegen Magdeburg (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) Davie Selke (drei Saisontreffer) und Ransford Königsdörffer (vier Buden) die Glatzel-Lücke schließen sollen. Aber: Dann würde möglicherweise kein weiterer etatmäßiger Stürmer auf der Bank sitzen. Das könnte die Chance für Sillah und Stange sein, ins Aufgebot zu rutschen.

HSV-Talent Sillah trifft in der Regionalliga wie am Fließband

Wer ergreift die Kader-Chance? Für Sillah spricht seine derzeitige Top-Verfassung bei der U21. Acht Mal traf er in den vergangenen neun Regionalligaspielen – und kann sich an diesem Mittwoch (19 Uhr) erneut empfehlen. Dann tritt der Nachwuchs im Derby bei Eintracht Norderstedt an. Mit Sillah, so ist der Plan.

Stange wiederum hätte im klubinternen Duell den Vorteil, dass er schon gegen Aarhus die vielversprechenderen Ansätze zeigte. „Es macht Spaß, Otto zu sehen, er kann etwas ganz Interessantes werden“, urteilte Trainer Steffen Baumgart nach dem Kurz-Auftritt des Junioren-Nationalspielers (kam nach 74 Minuten ins Spiel), der beim HSV in der U19 spielt (vier Saisontore in vier Partien).

Auch Baldé wäre wieder fit für den HSV-Kader

Allerdings: Noch ist längst nicht klar, ob Baumgart wirklich einen seiner Nachwuchsstürmer hochzieht. Zumal mit Senkrechtstarter Fabio Baldé, der am Montagabend gegen Ghana in der Startelf der deutschen U20 stand, ein Profi nach überstandener Krankheit zurück in den Kader drängt.

Am Dienstagnachmittag beginnen die HSV-Profis mit ihrer Vorbereitung auf die Magdeburg-Partie. Fünf Tage bleiben Baumgart dann, um zu entscheiden, wie er den Glatzel-Ausfall bestmöglich ausmerzen will – auf dem Platz und der Bank.