Nach Flucht aus der Ukraine: FIFA-Referee pfeift jetzt auch den HSV

Der ukrainische Flüchtling Denys Schurman steht vor seinem ersten Einsatz als Schiedsrichter in der Regionalliga Nord, pfeift den HSV-Nachwuchs. Für den FIFA-Referee ist es nicht die erste Partie in Hamburg seit seiner Flucht.

Der 35-Jährige war bereits Ende Februar mit seiner Familie nach Deutschland geflohen. In Hamburg setzte sich unter anderem Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich für ihn ein, wie aus einer Pressemitteilung des Norddeutschen Fußballverbandes (NFV) hervorgeht.

Nun steht Schurman vor seiner Premiere in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Im Gespann mit Marco Kulawiak und Björn Lassen wird er das Spiel der Regionalliga-Meisterrunde zwischen der U21 des HSV und dem SV Atlas Delmenhorst am Sonntag um 13 Uhr pfeifen.

Schurman pfiff bereits eine Oberligapartie

Eine Premiere im norddeutschen Fußball wird das Spiel für Schurman allerdings nicht sein. Diese feierte der Unparteiische bereits am vergangenen Freitag, als er die Oberligapartie zwischen WTSV Concordia und HEBC leitete.

Für das Gespann Shurman ist am kommenden Wochenende noch ein weiterer Einsatz

in der Regionalliga Nord geplant. Weitere Ansetzungen plant der NFV-Schiedsrichterausschuss

in enger Abstimmung mit den Beteiligten.

„Wir sind bestürzt über die Bilder und Nachrichten, die uns täglich aus der Ukraine erreichen,“

so Michael Weiner, Vorsitzender des NFV-Schiedsrichterausschusses. „Für uns ist es eine

Selbstverständlichkeit, Denys Shurman die Möglichkeit zu geben, in der Regionalliga Nord

Spiele zu leiten.“