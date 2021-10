Acht Spiele, zehn Punkte, Platz acht: Der Viertliga-Saisonstart der U21 des HSV verlief bisher mit großen Schwankungen. Doch das Testspiel bei Eintracht Braunschweig gibt HSV-Trainer Pit Reimers zurecht Mut. Zumal auch ein Probespieler einen guten Eindruck hinterließ.

„Zwar hat Braunschweig nicht mit der ersten Reihe gespielt, trotzdem war das ein super Test für uns“, fasste U21-Trainer Pit Reimers zusammen. Zuvor hatte seine vor der Saison neu formierte U21 dem Drittligisten das Leben ordentlich schwer gemacht und nur knapp mit 1:2 verloren. Benjamin Girth (25.) und Martin Kobylanski (28.) hatten den BTSV früh in Führung gebracht, am Ende kam der Treffer von Maximilian Großer (72.) für die Aufholjagd zu spät.

Doch der U21-Test hat gezeigt: Reimers kann sich auf sein Team verlassen. Der HSV-Trainer: „Es war ein couragierter Auftritt. In der ersten Halbzeit hatten wir weniger Überzeugung Richtung Tor, zweite Halbzeit haben wir noch mutiger nach vorne gespielt. Meine Mannschaft kann von solchen Spielen nur profitieren.“

HSV: Reimers wünscht sich mehr Konstanz von seinem Team

Während der ersten Spiele in der Regionalliga Nord hatte seine Mannschaft immer wieder gute Ergebnisse erzielt (Remis in Lübeck, Derbysieg gegen St. Pauli II), aber auch bittere Niederlagen (Drochtersen, Norderstedt) einstecken müssen. Deshalb mahnt Reimers: „Ich sehe uns insgesamt so, dass wir uns vorwerfen lassen müssen, dass wir noch nicht effektiv genug waren. Wir müssen in dieser Liga einfach vom eigenen Level an 100 Prozent herankommen, dann können wir jeden Gegner schlagen.“

Aber: „Schaffen wir es nicht, kann uns auch jeder schlagen. Das wird unsere Hauptaufgabe sein, da nun eine Konstanz reinzubringen.“ Dafür bleibt dem 37-Jährigen nun noch die Rückrunde. Danach teilt sich die Staffel in Auf- und Abstiegsrunde auf. Aktuell würde Reimers mit der U21 gegen den Abstieg spielen. Doch der Auftritt in Braunschweig dürfte der U21 Mut gemacht haben. Die Rothosen trennen nämlich nur vier Punkte von der Aufstiegsrunde.

So machte sich Test-Verteidiger Kilian Senkbeil

Einer, der dem HSV vielleicht in Zukunft helfen könnte, ist Verteidiger Kilian Senkbeil. Nach der Verletzung von Abwehrspieler Luca Benz (Kreuzband- und Meniskusriss) ist die Position beim HSV vakant. Senkbeil, zuletzt bei Bayern II unter Vertrag, brachte gegen Braunschweig Ruhe in die HSV-Defensive, machte ein ordentliches Spiel. Ob es zu einer Verpflichtung kommt, ist aber noch unklar.