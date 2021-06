Nach drei Siegen in Folge: Knackt der HSV Uwe Seelers Uralt-Rekord?

Am Sonnabend geht er weiter, der Weg des HSV, der im Mai in der Bundesliga enden soll. Mit drei Siegen aus den ersten drei Liga-Partien ist das Team von Trainer Dieter Hecking so gut wie seit 52 Jahren nicht mehr aus der Winterpause gestartet. In Hannover setzen die Hamburger ihre Rekordjagd fort. Wird’s auch diesmal wieder historisch?

Neun Zähler, dazu 9:2 Tore. Mehr geht eigentlich nicht. „Es war ein perfekter Start aus der Winterpause“, sagt HSV-Abwehrmann Rick van Drongelen.

Unerreicht: Im Winter 1961 starteten Uwe Seeler (l.) und der HSV mit sieben Siegen aus der Winterpause. Hier heißt der Gegner am Rothenbaum Altona 93. WITTERS Foto:

Ein Start, wie ihn der HSV letztmals im Winter 1968 hinlegte. Damals gelang es den Rothosen um Uwe Seeler das bislang einzige Mal seit Einführung der Bundesliga, noch ein viertes Spiel in Folge nach der Winterpause zu gewinnen (5:1 in Aachen), ehe die Serie dann riss. Mit einem 2:2 in Hannover, dort, wo der HSV nun antreten muss.

HSV: Die jüngste Bilanz in Hannover macht wenig Mut

Nehmen die Hamburger auch die nächste Etappe auf ihrem Rekordweg? Die Form des HSV spricht dafür, die Bilanz in Hannover eher nicht. Von den letzten neun Partien am Maschsee gewann Hamburg nur eine (3:0 im April 2016) kassierte aber gleich sechs Niederlagen.

Sollte der vierte Sieg in Folge gelingen, würde der HSV die Marke des 68er Jahrgangs egalisieren. Die nächste Super-Serie hätte es dann aber in sich und ist vielleicht unerreichbar.

HSV-Serie: Sieben Siege in Folge ist der Vereinsrekord

Im Winter 1961 startete der amtierende Deutsche Meister HSV sogar mit sagenhaften sieben Siegen aus der Winterpause, damals noch in der Oberliga Nord. Die „Opfer“ damals: VfV Hildesheim, Heider SV, VfB Oldenburg, Bergedorf 85, Bremerhaven 93, Eintracht Braunschweig und – Hannover 96!

Nomen est omen.